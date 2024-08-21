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استشهاد فلسطيني أُصيب في قصف بمسيرة إسرائيلية قبل أيام في نابلس شمالي الضفة- (صورة)

منذ 14 دقيقة

الشهيد جمال السعودي- متداول وسائل التواصل الاجتماعي

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نابلس: استُشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته في قصف بمسيرة إسرائيلية على مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر طبية إن “الشاب جمال أحمد عبد الرحمن السعودي (21 عاما) من مخيم بلاطة استُشهد متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على المخيم قبل نحو أسبوع”.

وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، أدى قصف شنته مُسيرة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في مخيم بلاطة إلى استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين، من بينهم جمال السعودي، الذي نُقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل أن يُعلن عن استشهاده اليوم.

وبالتزامن مع الحرب المدمّرة التي تشنها تل أبيب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد المستوطنون والجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية؛ ما خلف 637 شهيدا فلسطينيا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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