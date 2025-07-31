استشهاد فلسطيني اختناقا عقب هجوم مستوطنين بالضفة الغربية 

رام الله: استشهد فلسطيني اختناقا، الخميس، عقب اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدات وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدات سلواد ورمّون وأبو فلاح شرقي رام الله وسط الضفة الغربية وأحرقوا عددا من المركبات، أعقبه اقتحام للجيش الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد فلسطيني.

وذكر الناشط في مقاومة الاستيطان عايد غفري، أن المستوطنين أشعلوا النار في 16 مركبة فلسطينية على الأقل.

وبيّن أن الهجوم خلف أضرارا كبيرة في المركبات وممتلكات المواطنين.

وقال غفري إن “المستوطنين المتطرفين خطوا شعارات باللغة العبرية على منازل السكان”.

#صورة | الشهيد خميس عياد، ارتقى إثر اعتداء قطعان المستوطنين على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/PYCGKPN72I — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 31, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو تسلل مجموعة من المستوطنين إلى تلك البلدات وإحراقهم مركبات عبر سكب مواد شديدة الاشتعال عليها.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم تلك البلدات بعد هجوم المستوطنين مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الجيش استخدم الأخير فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ورشق الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة وأغلقوا طرقات بالسواتر والحاويات الفارغة.

بدورها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن “الشاب خميس عبد اللطيف عياد (45 عاما) من بلدة سلواد استشهد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران التي أشعلها المستوطنون في مركبات المواطنين”.

وكانت مصادر محلية في بلدة سلواد قد أفادت باستشهاد الفلسطيني خميس عياد جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين، حيث شنوا في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على بلدات شرقي رام الله وأحرقوا مركبات في بلدات كفر مالك وأبو فلاح، وبيتن وبرقة.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

أثار اعتداء المستوطنين على المنازل وأحراق مركبات في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله pic.twitter.com/z7eXH6QDeJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 31, 2025

(الأناضول)