استشهاد فلسطيني بالضفة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه 

الخليل- الضفة الغربية المحتلة: استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتجز جنود الاحتلال جثمانه، الخميس، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد الشاب صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاما)، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في الخليل”.

بدورهم، أكد شهود عيان، أن شواهين استشهد برصاص جنود إسرائيليين قرب قاعدة عسكرية في المنطقة الجنوبية من الخليل، واحتجزوا جثمانه.

وفي وقت سابق الخميس، زعم جيش الاحتلال في بيان، إن “فلسطينيا مسلحا بسكين وصل إلى مدخل مقر لواء يهودا (بالخليل جنوبي الضفة)، حيث قامت قوات الجيش بتحييده”، وفق تعبيره.

وأضاف جيش الاحتلال أنه “لم تقع إصابات”، دون توضيح كيف “حيد” الفلسطيني، إذ عادة ما يستخدم هذا التعبير للدلالة على القتل أو الإصابة.

وباستشهاد شواهين يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 723 فلسطينيا، بالإضافة إلى نحو 6 آلاف و200 مصاب، وحوالي 11 ألف أسير، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، جراء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

بينما خلفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال بدعم أمريكي على غزة أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)