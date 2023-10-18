استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

رام الله: استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرات آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال مواجهات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “استشهاد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم (الأربعاء)، في (بلدة) جماعين قرب نابلس (شمال)”.

استشهاد الشاب ابراهيم نزيه ابراهيم الحج علي ( 24 عاماً) متأثرًا بجراحه الحرجة برصاص الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، في جماعين قرب نابلس. pic.twitter.com/prQRaOuErX — ق.ض (@Jales_tinian2) October 18, 2023

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين اثنين قرب مدينة رام الله، ما يرفع الحصيلة إلى 65 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق معطيات الوزارة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن طواقمه “تعاملت الأربعاء، مع عشرات الجرحى بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وعم الإضراب محافظات الضفة الغربية، الأربعاء، تنديدا بـ”العدوان الإسرائيلي” المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

(الأناضول)