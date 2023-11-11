استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة- (فيديو)

رام الله: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، السبت، ما يرفع الحصيلة في الضفة إلى 184 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو وسام حمران وقد ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عرابة.

ارتقاء الشاب وسام جمال الحمران من بلدة عرابة بعد استهدافه واعدامه برصاص قناصات الاحتلال .. pic.twitter.com/b79QLqNmwA — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) November 11, 2023

تغطية صحفية: “لحظة الإعلان عن ارتقاء الشاب وسام حمران خلال المواجهات مع قوات الاحتـــلال في بلدة عرابة جنوب غرب جنين”.#gazaholocaust#هولوكوست_غزة pic.twitter.com/BHlW6u3fo8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2023

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة منذ 7 أكتوبر المنصرم إلى 184، إضافة إلى نحو 2500 إصابة.

وفي بيان منفصل، أشارت الجمعية إلى أن طواقمها تعاملت اليوم مع “4 اعتداءات للمستوطنين على بلدة جماعين جنوب غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية”.

وذكرت أن بين المصابين سيدتان (67 و66 عاما) تعرضتا لاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين، وشاب (26 عاما) أصيب نتيجة سقوطه عن مرتفع”.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين.

وزادت وتيرة التصعيد مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

(الأناضول)