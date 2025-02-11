استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل جنوب الضفة- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء، وفق ما أعلنت مصادر طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، أن الشاب عبد الله مراد حسين فروخ (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال، كما أصيب شاب (22 عاما) وطفلة (10 سنوات) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سعير.

لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه الشبان ما أسفر عن 4 إصابات إحداها وصفت بالخطيرة خلال اقتحام بلدة سعير قضاء الخليل pic.twitter.com/HF2AJIobZa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 11, 2025

عاجل | مصادر طبية: استـــشهاد الشاب عبد الله مراد حسين الفروخ 19 عاماً برصاص الاحتلال في بلدة سعير قضاء الخليل pic.twitter.com/sWlBLDvus5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 11, 2025

ويواصل الجيش الإٍسرائيلي، منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(وكالات)