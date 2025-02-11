سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل جنوب الضفة- (فيديو)

11 - فبراير - 2025

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في مدن وقرى الضفة الغربية

“القدس العربي”: استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء، وفق ما أعلنت مصادر طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، أن الشاب عبد الله مراد حسين فروخ (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال، كما أصيب شاب (22 عاما) وطفلة (10 سنوات) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سعير.

ويواصل الجيش الإٍسرائيلي، منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(وكالات)

