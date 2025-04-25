استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قرية سالم عدلي اشتية بـ”استشهاد الشاب عبد الخالق جبور (17 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر مواجهات في القرية”.

وبين اشتية أن جبور أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، ولم تنجح محاولات إنعاشه ففارق الحياة.

\



وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، عن مصادر طبية تأكيدها “استشهاد الشاب عبد الخالق مصعب جبور، عقب إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة الصدر”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أوضح في بيان أن طواقمه في نابلس “تعاملت مع إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال لشاب في منطقة الصدر إثر اقتحام قرية سالم شرق المدينة”.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود

(وكالات)