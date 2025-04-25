سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية- (فيديو)

منذ 51 دقيقة

الشهيد عبد الخالق جبور- صورة متداولة بفيسبوك

حجم الخط
0

رام الله: استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قرية سالم عدلي اشتية بـ”استشهاد الشاب عبد الخالق جبور (17 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر مواجهات في القرية”.

وبين اشتية أن جبور أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، ولم تنجح محاولات إنعاشه ففارق الحياة.

\

وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، عن مصادر طبية تأكيدها “استشهاد الشاب عبد الخالق مصعب جبور، عقب إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة الصدر”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أوضح في بيان أن طواقمه في نابلس “تعاملت مع إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال لشاب في منطقة الصدر إثر اقتحام قرية سالم شرق المدينة”.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين – (فيديو)
23 - أبريل - 2025
الضفة.. استشهاد فلسطيني اختناقا بغاز إسرائيلي مسيل للدموع- (فيديو)
21 - أبريل - 2025
الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين 
20 - أبريل - 2025
استشهاد مسن فلسطيني تعرض للضرب من جنود إسرائيليين بالضفة الغربية
8 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية