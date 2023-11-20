استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

رام الله: استشهد فجر الاثنين، فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، “طواقمنا في الخليل تتسلم شهيد من الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب جاري نقله إلى المستشفى “.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية لاحقت مركبة فلسطينية بالقرب من مخيم العروب وأطلقت النار عليها مما أدى لإصابة فلسطيني واعتقال آخر.

وأشار الشهود إلى أن الجيش احتجز المصاب لعدة ساعات قبل أن يسلمه لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين مداهمة لعدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، أبزرها مدينة رام الله (وسط)، وطولكرم (شمال)، وأريحا (شرق)، ومخيم الفارعة قرب طوباس (شمال)، وبلدات بديا ومسحة وقراوة بمحافظة سلفيت (شمال)، بحسب مصادر محلية.

وبين الشهود أن القوات نفذت حملة اعتقالات بينهم طالبة جامعية من مدينة رام الله.

وفي مخيم الفارعة اندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني، مما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في الرجل بحسب جمعية الهلال الأحمر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

(الأناضول)