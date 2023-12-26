استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

الخليل: استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية، الثلاثاء، ما يرفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 305.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “ارتفاع حصيلة شهداء في مخيم الفوار جنوب الخليل إلى اثنين، بعد ارتقاء الشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم “استشهاد الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الاحتلال في الفوار جنوب الخليل”.

وصباح الثلاثاء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع عدد من الإصابات في مخيم الفوار، بينها اثنتان بحالة خطيرة”.

وفي السياق، أفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي “اقتحم مخيم الفوار وشرع في عملية تفتيش ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.

وبيّن الشهود أن الجيش “استخدم الرصاص الحي والمعدني” خلال اقتحامه للمخيم.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية “يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 305”.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، فاقم الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الشهداء ومئات الأسرى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة ضد قطاع غزة، حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)