استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة- (فيديو)

رام الله: استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، ليرفع عدد الشهداء، الثلاثاء، إلى 4.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “طواقمنا استلمت شهيد من قوات الاحتلال على حاجز مزموريا وجاري نقله لمستشفى الحسين ببيت لحم (جنوب الضفة الغربية)”.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة السواحرة جنوبي الضفة الغربية.

وبين الشهود أن القوات منعت الوصول للموقع.



وفجر الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في عملية عسكرية في مدينة طوباس ومخيم الفارعة القريبة منها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته مخلفا 410 شهيد ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(وكالات)