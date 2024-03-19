استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة- (فيديوهات)

رام الله: استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 436 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن “المواطن فاخر باسم بني جابر، (40 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، ونقل إلى مستشفى رفيديا (في نابلس)، وأعلن عن استشهاده”.

وأضافت أن “مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستوطنين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرقي (بلدة) عقربا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار، أصيب على إثرها المواطن فاخر بني جابر وأعلن عن استشهاده”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 436 منذ 7 أكتوبر الماضي، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته مخلفا إضافة إلى الشهداء نحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى 7670 أسيرا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وبالتوازي، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)