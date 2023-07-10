استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

رام الله- “القدس العربي”: استشهد شاب، الإثنين، برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار صوبه قرب بلدة دير نظام برام الله.

وأبلغت الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح ( 33 عاماً) قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وزعم جيش الاحتلال أنه قام باستهداف قوة عسكرية بالرصاص وحاول زرع عبوة ناسفة.

ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول للشاب وتركته ينزف، ومنعت من إسعافه وإنقاذه.

وزعم الإعلام العبري “ان فلسطيني حاول تفجير عبوة ناسفة قرب قرية دير نظام، قرب مستوطنة حلميش، وأطلق جيش الاحتلال النار عليه”.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال “ان فلسطيني ألقى قنبلة يدوية باتجاه قوة لجش الاحتلال بالقرب من قرية دير نظام غرب رام الله” .

واضاف “وصل الشهيد بسيارته ، قرب نقطة “حماية المحور” على الطريق قرب قرية دير نظام ، قام جنود جيش الاحتلال الذين كانوا هناك باستجواب الشهيد بعد أن “أثار شكوكهم” ، بعدها نزل الشهيد من سيارته وألقى بقنبلة يدوية واطلق النار على قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق النار ، حيث استشهد الشاب على الفور .