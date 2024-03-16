استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل- (صور وفيديوهات)

قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، فلسطينيا بدعوى إطلاقه النار على الحي اليهودي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “مخربا أطلق النار قبل وقت قصير على الحي اليهودي في الخليل، ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار”.

وأضاف: “تمكن جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة من القضاء على المخرب ويواصلون تمشيط المنطقة”.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أطلق مخرب مسلح ببندقية كلاشينكوف النار من المقبرة الإسلامية تجاه الحي اليهودي بالخليل”.

⭕مشاهد توثق لحظة إطلاق النار من المقبرة الفلسطينية في حي أبو سنينة بالخليل – قرب المستوطنة اليهودية (دورون كادوش)#غزة_بلافطور_ولاسحور #غزه_تموت_جوعاً #جنوب_لبنان #اليمن pic.twitter.com/j3Etuha5zC — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) March 16, 2024

وأضافت أن قوات الأمن “تمكنت من القضاء على المسلح الفلسطيني وإصابة واعتقال آخر، دون وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين”.

شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي انتشر في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وفي المقبرة الإسلامية التي يعتقد أن المسلح أطلق النار منها تجاه بؤرة استيطانية.

🇮🇱🇺🇸🇪🇺/🇵🇸

🔴 الجيش الإسرائيلي يعتقل اي شخص في المقبرة، هنا اعتقل شخصين من داخل مقبرة الكرنتينا بالخليل بعد الاشتباك. pic.twitter.com/2ElVCNOlxX — الصين بالعربية (@mog_china) March 16, 2024

وتداول صحافيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسلح يُعتقد أنه في العقد الخامس من عمره، يطلق النار من داخل المقبرة قبل استشهاده، وأخرى لتعزيزات الجيش الإسرائيلي وتوقيف عدد من الفلسطينيين وإخضاعهم للتفتيش.

ووفق الشهود فإن الجيش الإسرائيلي أغلق المداخل الشمالية لمدينة الخليل ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.

شهود عيان: إطلاق النار من المقبرة في المنطقة الجنوبية استهدف جنود الاحتلال في شارع الشهداء في الخليل pic.twitter.com/VgyhECSIJr — 🇵🇸 مُنية (@mooniapal) March 16, 2024

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية، مخلفا نحو 7555 معتقلا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

"لم يتمالك نفسه وهو يرى أطفال غزة يموتون جوعاً وقصفاً" ..

منفذ إطلاق النار في #الخليل هو الحافظ لكتاب الله محمود نوفل"إمام مسجد القاسم 🇵🇸

👈 هكذا هم حملة كتاب الله تعالى..#فلسطين pic.twitter.com/wOPDwAkgyP — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) March 16, 2024

التعرف على هوية شهيد الخليل الذي اشتبك مع قوات الاحتلال بحجة اطلاقه النار على مستوطنة

الشهيد هو الشيخ " محمود نوفل " وهو إِمام مسجد القاسم في الخليل وحافظ لكتاب الله pic.twitter.com/JoSZgNC93p — خبرني – khaberni (@khaberni) March 16, 2024

(الأناضول)