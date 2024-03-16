سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل- (صور وفيديوهات)

16 - مارس - 2024

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قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، فلسطينيا بدعوى إطلاقه النار على الحي اليهودي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “مخربا أطلق النار قبل وقت قصير على الحي اليهودي في الخليل، ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار”.

وأضاف: “تمكن جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة من القضاء على المخرب ويواصلون تمشيط المنطقة”.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أطلق مخرب مسلح ببندقية كلاشينكوف النار من المقبرة الإسلامية تجاه الحي اليهودي بالخليل”.

وأضافت أن قوات الأمن “تمكنت من القضاء على المسلح الفلسطيني وإصابة واعتقال آخر، دون وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين”.

شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي انتشر في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وفي المقبرة الإسلامية التي يعتقد أن المسلح أطلق النار منها تجاه بؤرة استيطانية.

وتداول صحافيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسلح يُعتقد أنه في العقد الخامس من عمره، يطلق النار من داخل المقبرة قبل استشهاده، وأخرى لتعزيزات الجيش الإسرائيلي وتوقيف عدد من الفلسطينيين وإخضاعهم للتفتيش.

ووفق الشهود فإن الجيش الإسرائيلي أغلق المداخل الشمالية لمدينة الخليل ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية، مخلفا نحو 7555 معتقلا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 16, 2024 الساعة 2:14 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀

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