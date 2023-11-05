استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”: استشهد أربعة فلسطينيين صباح الأحد، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية من بلدة أبو ديس، شرقي مدينة القدس، إن الشاب نبيل علاء حلبية استشهد بعد اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزله.

واقتحمت قوات كبيرة بلدة أبو ديس عند الساعة الثانية بعد منتصف اليوم، وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب المطارد نبيل حلبية، وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، مهددة بهدم المنزل في حال عدم الخروج و”الاستسلام”، وفقا لوكالة “معا”.

بعد اشتباك لاكثر من ٨ ساعات

ابو ديس تنعى شهدائها pic.twitter.com/tRkFmS0haq — mahmoud Hrebat (@hrebat) November 5, 2023

وقال المحامي بسام بحر، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو ديس إن الحصار والاشتباك والمواجهات في بلدة أبو ديس استمرت لمدة 5 ساعات، بدأت بمحاصرة للمنزل ومحيطه بالكامل واعتلاء أسطح البنايات المطللة على المنزل إضافة الى تواجد الفرق في كل مكان وطائرة رصد في سماء البلدة.

وأضاف بحر أن القوات قامت بتفجير المنزل بالمتفجرات وأطلقت باتجاه المكان مئات الرصاصات، ثم هدمت المنزل في ساعات الصباح واقتحمته الجرافة وحملت جثمان الشهيد على مقدمتها.

#شاهد

6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس في القدس. pic.twitter.com/hCbGgWiPEu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2023

والشاب حلبية “يحمل الجنسية الروسية”، هو مطارد منذ حوالي شهرين، وخلال الفترة الماضية اقتحمت قوات الاحتلال البلدة عدة مرات واعتقلت العشرات من أفراد عائلته وأقاربه في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأوضح المحامي بحر أن سلطات الاحتلال مارست خلال الأسابيع الماضية ضغوطات عديدة على عائلة حلبية بأكملها، تمثلت بسحب تصاريح أفراد العائلة “شبان وكبار السن ونسوة”، ومنعهم من الدخول إلى القدس والداخل للعمل، بالإضافة إلى اعتقالات طالت النساء والرجال، وتحويل أكثر من 15 شابا من العائلة، للاعتقال الإداري.

وخلال اقتحام بلدة أبو ديس ومحاصرة حلبية، اندلعت مواجهات عنيفة في شوارع البلدة، أسفرت عن استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عاماً) والشاب مهند عفانة (20 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر، إضافة إلى إصابتين حرجتين للغاية وصلتا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إحداها في الظهر، والثانية في الصدر، وفق وزراة الصحة الفلسطينية.

وفي بلدة نوبا، شمال غرب مدينة الخليل، استشهد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي.