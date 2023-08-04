استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم- (صورة)

طولكرم: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، في مخيم طولكرم شمالي الضفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن “مواطنا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم”.

وأوضحت أن “الشهيد هو الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه”.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم، واستخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وزارة الصحة:

ارتقاء الشاب محمود حسام أبو سعن (18 عاماً)، صباح اليوم برصاص الاحتلا.ل الحي بالرأس، في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/zMRxZN3iAM — Jmedia (@Jmediaps) August 4, 2023

(الأناضول)