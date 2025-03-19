استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس: استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون، الأربعاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيمات بلاطة وعسكر والعين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر أمنية “استشهاد الشاب عدي القاطوني بينما كان في مركبته بمخيم العين غربي نابلس”.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم العين وأطلقت الرصاص الحي في أكثر من موقع، وفتشت منازل فلسطينية واعتقلت مواطنين اثنين.

وذكرت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات في مخيم العين إحداها بالرصاص الحي واثنتين جراء الضرب والسقوط من علو.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت للمدينة حيث وسع الجيش الإسرائيلي عمليته باقتحام مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وبينوا أنه سمع أصوات إطلاق رصاص بين الحين والآخر.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم بلاطة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

(الأناضول)