استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جنين.. واقتحامات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة- (فيديوهات)

رام الله: قال مصدر طبي للأناضول، إن فلسطينيا استشهد، فجر الخميس، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، فيما نفذ الجيش اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات.

وأوضح المصدر في مركز يعبد الطبي، أن شابا فلسطينيا “استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد غربي جنين” دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في بلدة يعبد واشتبكت مع مسلح فلسطيني.

وأضاف الشهود أن السكان عثروا على جثمان شاب في الموقع بعد انسحاب جيش الاحتلال من المكان، ونقل على إثرها إلى مركز يعبد الطبي ليعلن عن استشهاده.

وأكدوا أن الشهيد هو أسعد القنيري (28 عاما).

قُطفت وردةً اخرى من جنين 💔 !

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الشهيد يإذن الله : اسعد عصام القنيري pic.twitter.com/7ORrAdQKNJ — Nooh Ayasreh 𓂆 (@Naseem_nooh) April 4, 2024

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شابا ملقى على سطح منزل وبجواره عدد من الجنود الإسرائيليين.

اللحظات الأولى بعد إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال حصار منزل المطارد أسعد القنيري في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/rtpxlgYke4 — AlKhabar (@AlKhabarME) April 4, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عدة اقتحامات في مدن جنين وطوباس وقلقيلية (شمال)، ومدينة رام الله (وسط)، وبلدات في محافظة الخليل (جنوب)، وفق شهود عيان.

وقالوا إن جيش الاحتلال نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استمرت عدة ساعات.

قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بجنين. pic.twitter.com/arc5Boa6jo — علـي (@Ersmeth) April 4, 2024

وبين الشهود أن اشتباكات مسلحة وقعت بين جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين، فيما سمع أصوات انفجارات في عدة مواقع.

الله أكبر يا جنين.. جنين بمستوى المرحلة! pic.twitter.com/90B1nApm52 — موسى (@BinNassema) April 3, 2024

وأوضحوا أن القوات دمرت شوارع وبنية تحتية في المخيم قبل انسحابها.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات عسكرية في عدة بلدات في محافظة جنين أبرزها اليامون وسيلة الحارثية، وبرقين، ويعبد.

وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة رام الله ودهم عدة أحياء، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وفي مدينة قلقيلية دهم جيش الاحتلال عدة أحياء واعتقل شابا على الأقل وفق الشهود. كما اقتحم مدينة طوباس وبلدات في محافظات رام الله والخليل وقلقيلية ونابلس، وفق مصادر محلية، واعتقل عددا من المواطنين فيها.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال ليلًا مدينة قلقيلية بالضفة الغربية pic.twitter.com/bMMNpaowiT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 3, 2024

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.

وحتى مساء الخميس، أسفرت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن استشهاد 457 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 7990، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)