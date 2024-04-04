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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جنين.. واقتحامات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة- (فيديوهات)

4 - أبريل - 2024

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رام الله: قال مصدر طبي للأناضول، إن فلسطينيا استشهد، فجر الخميس، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، فيما نفذ الجيش اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات.

وأوضح المصدر في مركز يعبد الطبي، أن شابا فلسطينيا “استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد غربي جنين” دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في بلدة يعبد واشتبكت مع مسلح فلسطيني.

وأضاف الشهود أن السكان عثروا على جثمان شاب في الموقع بعد انسحاب جيش الاحتلال من المكان، ونقل على إثرها إلى مركز يعبد الطبي ليعلن عن استشهاده.

وأكدوا أن الشهيد هو أسعد القنيري (28 عاما).

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شابا ملقى على سطح منزل وبجواره عدد من الجنود الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عدة اقتحامات في مدن جنين وطوباس وقلقيلية (شمال)، ومدينة رام الله (وسط)، وبلدات في محافظة الخليل (جنوب)، وفق شهود عيان.

وقالوا إن جيش الاحتلال نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استمرت عدة ساعات.

وبين الشهود أن اشتباكات مسلحة وقعت بين جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين، فيما سمع أصوات انفجارات في عدة مواقع.

وأوضحوا أن القوات دمرت شوارع وبنية تحتية في المخيم قبل انسحابها.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات عسكرية في عدة بلدات في محافظة جنين أبرزها اليامون وسيلة الحارثية، وبرقين، ويعبد.

وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة رام الله ودهم عدة أحياء، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وفي مدينة قلقيلية دهم جيش الاحتلال عدة أحياء واعتقل شابا على الأقل وفق الشهود. كما اقتحم مدينة طوباس وبلدات في محافظات رام الله والخليل وقلقيلية ونابلس، وفق مصادر محلية، واعتقل عددا من المواطنين فيها.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.

وحتى مساء الخميس، أسفرت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن استشهاد 457 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 7990، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

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