سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

5 - أبريل - 2024

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طولكرم: استشهد فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدر طبي وشهود عيان.
وقال مصدر طبي في مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن “شابا وصل قسم الطوارئ مصابا الرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس، ثم أعلن عن مقتله”.

وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن “قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس، وحاصرت منزلا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.
وأوضح الشهود أن شابا “أصيب برصاص قناص إسرائيلي بينما كان داخل منزله، ليعلن فيما بعد عن استشهاده”.
وأشاروا إلى أن الشاب يدعى سائد أبو عليوه، دون مزيد من التفاصيل.
وباستشهاد هذا الشاب، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 457 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)

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