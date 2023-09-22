استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جنين- (صورة)

جنين: استشهد فلسطيني، فجر الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ”استشهاد مواطن برصاص حي من الاحتلال الإسرائيلي في البطن ببلدة كفر دان قرب جنين”.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد يدعى الشاب عبد الله أبو حسن، أصيب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام كفر دان.

فيما قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة كفر دان قرب جنين بعدد كبير من الآليات العسكرية وداهمت عددا من المنازل.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فيما سمع تبادل لإطلاق نار مع مسلحين.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتداءات لمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

(الأناضول)