استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة

رام الله: استشهد شاب فلسطيني، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع الحصيلة فيها منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 154.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول شمال (محافظة) الخليل”.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 154 منذ 7 أكتوبر.

وكان شهود عيان قالوا، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة حلحول قرب الخليل وشرعت بعملية اعتقالات.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي استخدم الرصاص الحي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميًا، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ شهر، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الاناضول)