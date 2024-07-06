استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله: استشهد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 570 منذ وسع الجيش عملياته بالضفة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “وصول جثمان الشهيد أحمد محمد عبد الحفيظ سليمان (22 عاما) إلى مجمع فلسطين الطبي (في رام الله) من بلدة بيت عور التحتا (غرب رام الله)”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن “قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الشبان في بلدة بيت عور التحتا ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين”، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 570 منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا، وفق وزارة الصحة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى اعتقال نحو 9 آلاف و520 فلسطينيا، إضافة إلى الشهداء والجرحى.

(الأناضول)