استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة- (صورة)

قلقيلية: استشهد شاب فلسطيني، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون عتمة، في (محافظة) قلقيلية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسبق وأن قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “شابا في العشرينات من العمر، من قرية عزون عتمة جنوب مدينة قلقيلية، أصيب بعيار ناري خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالخطيرة”.

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء الشاب صبري سامر أحمد، برصاص الاحتلال بمحيط الجدار الفاصل في بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية. pic.twitter.com/bFPeK07tQJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 26, 2024

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في الضفة الغربية منذ صباح السبت إلى 2، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 762، و نحو 6 آلاف و 300 جريح.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عامًا)، برصاص الاحتلال في ضاحية السلام بمدينة طولكرم (شمال)”.

وكانت قوات إسرائيلية حاصرت شقة سكنية، بضاحية السلام شرق طولكرم، قبل أن تقصفها بقذائف “أنيرجا” ثم تقوم باقتحامها باستخدام كلاب بوليسية، وفق شهود عيان.

استشهاد المقاوم إسلام جميل عودة أحد قادة كتائب القسام بمخيم طولكرم بعد محاصرة بناية واشتباك استمر لساعات في حي السلام بطولكرم. pic.twitter.com/U0Qk31yvED — خبرني – khaberni (@khaberni) October 26, 2024

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم بالضفة.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)