جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيا اعتنق اليهودية قرب بيت لحم

رام الله: قتل جنود الاحتلال فلسطينيا اعتنق اليهودية، صباح الخميس، برصاص جنود الاحتلال جنوبي بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأنه “تم إبلاغهم عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستعمرة إلعازر، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية، دون معرفة هويته بعد”.

وكتب نوعام أرنون، المتحدث باسم الجالية اليهودية في مدينة الخليل، على موقع إخباري محلي “هذا الصباح، فارق ديفيد بن أبراهام الذي اعتنق اليهودية، الحياة على نحو مأساوي”، موضحا أن الفلسطيني البالغ 62 عامًا هو من الخليل ويُدعى سامح زيتون.

وأضاف أنه اعتنق اليهودية في عام 2020 واعتمد منذ ذلك الحين الاسم العبري ديفيد بن أبراهام.

وقال أرنون الذي كان مقربًا من الضحية إن “الجنود اشتبهوا به عن طريق الخطأ، وأطلقوا النار عليه” عند مفترق طرق اليعازر، بين الخليل والقدس في جنوب الضفة الغربية، وقضى متأثرا بجروحه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “جنودا أطلقوا النار، خلال عملية عسكرية، على فلسطيني أثار شكوكهم عند مفترق اليعازر”. وأضاف أن الشخص توفي متأثرا بجروحه وأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا.

وقال سامح زيتون للصحافة في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية اعتقلته على خلفية اعتناقه اليهودية.

(وكالات)