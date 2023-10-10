استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله: قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا منذ السبت الماضي إلى 18.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم العروب (شمالي الخليل)”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق وصول “إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر إلى المستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 18 بينهم 3 أطفال، موزعون على محافظات رام الله والقدس وأريحا وقلقيلية والخليل ونابلس، وفق بيانات وزارة الصحة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن طواقمه تعاملت، الاثنين، مع 83 إصابة في الضفة الغربية، بينها 23 إصابة بالرصاص الحي، واثنتان بالرصاص المطاطي، والباقي بالشظايا والضرب والغاز .

وبين أن إجمالي عدد الاصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ السبت بلغ 436 إصابة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت ثمانية مواطنين واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة”.

كما “نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية”، وفق (وفا).

وتشهد الضفة الغربية موجهة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.

(الأناضول)