استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية-(تدوينات وصور وفيديو)

بيت عينون-الأراضي الفلسطينية: استشهد فلسطيني الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنها تبلغت “باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل”.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على سيارة حاولت تنفيذ “هجوم دهس” عند تقاطع بيت عينون شمال الخليل، مشيرا الى أن عناصره قاموا “بشلّ حركة” سائقها.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال “عرقلت نقله (المحتسب) إلى المستشفى… وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين استشهد أكثر من 300 فلسطيني بنيران الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستمتنع عن منح تأشيرات لمستوطنين متطرفين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة.

ويعيش في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

(وكالات)