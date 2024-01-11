استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين

جنين: استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين، الخميس، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 343 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بـ “استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة جبع قرب جنين”.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت منزلا في بلدة جبع قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع، وحاصرت منزلا فلسطينيا وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت موقع المنزل، وفرض جيش الاحتلال حصارا في الحي بشكل كامل.

وبحسب معطيات وزارة الصحة “يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 343.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ مما أسفر عن استشهاد 343 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810، بحسب مصادر رسمية.

(وكالات)