استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة

غزة:استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأفاد مصدر طبي، بانتشال جثمان فلسطيني بعد استهدافه من قناصة إسرائيليين متمركزين شرق المدينة.

وأضاف أن القناصة الإسرائيليين “أطلقوا النار تجاه الفلسطيني في أثناء محاولته الوصول إلى منزله في المنطقة الشرقية من حي الشجاعية”.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومنذ سريان الاتفاق، قتلت قوات الاحتلال 93 فلسطينيا وأصابت 822 آخرين في استهدافات مباشرة، وذلك حتى 11 فبراير/ شباط الجاري، بحسب بيان لمدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش.

وفي 11 فبراير الجاري كشف مصدر فلسطيني عن ارتكاب الاحتلال 269 خرقًا للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأن الخروقات الإسرائيلية “تنوعت بين التوغلات العسكرية، وإطلاق النار، والقصف، والتحليق الجوي المكثف، إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على مستلزمات إعادة الإعمار”.

‎وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)