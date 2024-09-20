سياسة | عربي | فلسطين

 استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم قلنديا

20 - سبتمبر - 2024

جنود إسرائيليون يطلقون النار عند حاجز قلنديا- أرشيف- ا ف ب

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رام الله: استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان لمحافظة القدس جاء فيه: “استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير، عقب إصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن، لدى اقتحامها حي المطار في قلنديا، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وهو بحالة خطيرة”.
وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء من بلدة قلنديا ومخيمها، فجر الجمعة، وفتشت منازل فلسطينية، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.


وأوضح الشهود أن “الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة امطير، ونقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وهو بحالة خطيرة، قبل أن يعلن عن وفاته”.
وتأسس مخيم قلنديا عقب نكبة العام 1948، عندما اضطر الفلسطينيون لترك منازلهم وأراضيهم بعد اعتداء عصابات صهيونية مسلحة على منازلهم وتهجيرهم وإقامة مستوطنات على أراضيهم.

وتعتبر إسرائيل منطقة المخيم جزءاً من بلدية القدس الكبرى، ولا تزال واقعة تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.
وبموازاة حربه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 710 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف و700 جريح، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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