استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

نابلس: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش إنه “قام بتصفيته”لأنه أطلق النار على إسرائيلي.

وقالت الوزارة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية “أبلغتها باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داود (18 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية”، شمال الضفة الغربية. وهذا يعني أن الجيش ما يزال يحتجز جثمان الشاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب “أطلق النار على مدني إسرائيلي كان متواجدا في المدينة وأصاب فلسطينيَين آخرَين”.

وأضاف أن قواته لاحقته وقامت “بتصفيته” بالقرب من مدينة قلقيلية.

ويتلقى الإسرائيلي المصاب العلاج في المستشفى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الإسرائيلي كان في ورشة لتصليح السيارات، في حين يُحظر على الإسرائيليين دخول البلدات والمدن الفلسطينية.

وأصدرت حركة حماس بيانا نعت فيه طارق داود “قائد كتائب القسام في محافظة قلقيلية الذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الفاشي في بلدة عزون”.

استشهد ما لا يقل عن 618 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.

(أ ف ب)