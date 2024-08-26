استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب الضفة الغربية

رام الله: استشهد رجل فلسطيني، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد المواطن إياد عايد عبد النجار (46 عاماً)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جيش الاحتلال في منطقة جنبة قرب يطا جنوب الخليل”.

وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطينيين قرب الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل ما أدى لإصابة النجار، ونقله للمستشفى ليعلن عن وفاته لاحقا.

ومساء الأحد قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغها باستشهاد الشاب عدي نزار نمر أبو ناعسة والشاب مصعب حسان علي مقصقص، برصاص الاحتلال قرب سلفيت”.

وأطلق الجيش النار على مركبة فلسطينية قرب سلفيت بدعوى محاولة تنفيذ دهس بحسب مصادر محلية فلسطينية.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ما خلف 646 شهيدا ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)