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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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جنين: استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم”.

وكان شهود عيان قد قالوا إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بعدد “كبير” من الآليات العسكرية والجرافات.
وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فيما سمع تبادل لإطلاق نار مع مسلحين.
وبيّن الشهود أن الجيش اعتقل مواطنين اثنين في جنين، عقب تفجير مخبز وسط المدينة.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.
وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.

(الأناضول)

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