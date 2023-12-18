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أربعة شهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة- (فيديوهات)

منذ 42 دقيقة

فلسطينيون يشيعون جثماني شهيدين في مخيم الفارعة. أرشيف

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رام الله- “القدس العربي”: استشهد أربعة فلسطينيين الإثنين، برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمخيم الفارعة، وهم الشهيد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، والشقيقان الطفل حكمت سمير ملحم (15 عاما) وإياد سمير ملحم (25 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت صباح الإثنين، مخيم الفارعة للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وقال شهود عيان إن “قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة، واندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال”.

وبيّن الشهود أن الجيش “نصب قناصة في عدة مواقع في المخيم، وفرض حصارا عليه”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها “نقلت طفلا أصيب بالرصاص الحي، في مخيم الفارعة”.

وأشارت إلى أن الطفل “أصيب في الصدر، حيث يجري له عملية إنعاش قلب ورئتين”.

والجمعة الماضية، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، مقطعيّ فيديو يوثقان إعدام الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، من مسافة قريبة بالضفة الغربية أثناء اقتحام مخيم “الفارعة” في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

(وكالات)

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