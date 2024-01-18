استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم طولكرم- (فيديو)

طولكرم: استشهد، الخميس، فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأربعاء ضد المدينة ومُخيمَيّها إلى 7.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن “6 شهداء قتلوا برصاص جيش الاحتلال في العملية العسكرية منذ فجر الأربعاء بطولكرم، بينهم شهيد في مخيم نور شمس، والبقية في مخيم طولكرم”.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، “استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في حارة الشيخ، بمخيم طولكرم”.

وقالت إن جيش الاحتلال “لا يزال يترك الشاب ينزف على الأرض منذ ساعات طويلة، دون أن يسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليه”.

وأضافت الوكالة، أن صورا التقطها مواطنون من المخيم “تُظهر قوات الاحتلال تقيد قدمي الشهيد، وتقوم بجره على الأرض، والتنكيل به”.

وصباح الخميس، وصف فلسطينيون في طولكرم، للأناضول، العملية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة ومخيمَيّها، بأنها “محاكاة” للحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، حيث استشهد العشرات واعتقل آلاف الفلسطينيين.

( وكالات)