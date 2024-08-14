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استشهاد 5 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على محافظة طوباس- (فيديوهات)

14 - أغسطس - 2024

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رام الله: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5 في العدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال منذ فجر الأربعاء، في مدينة طوباس وبلدة طمون شمالي الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر أمنية، “استشهاد خمسة شبان، واحتجاز الاحتلال جثامينهم”.
وقالت الوكالة: “استشهاد 4 شبان في بلدة طمون خلال قصف نفذته طائرة مسيرة، فيما استُشهد الشاب فايز فواز دراغمة في ساعات الصباح بعد محاصرة منزله وإصابته، حيث تم الإبلاغ عن استشهاده بعد إصابته واعتقاله”.

وأفيد أن قوة إسرائيلية معززة بجرافات وطائرات مسيرة، اقتحمت مدينة طوباس فجرا، وحاصرت منزلا، ثم أطلقت النار وصواريخ محمولة على الأكتاف تجاه المنزل المحاصر، وسط سماع تبادل لإطلاق النار.
وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن قصف طائرة مسيرة لشاب في طوباس لكنه نجا دون أي يصاب.

ولاحقا اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة طمون القريبة من طوباس، معززة بجرافات عسكرية وفق شهود عيان.
وأشار الشهود إلى أن الجيش شرع في تفتيش منازل وسط سماع إطلاق نار بين الحين والآخر.
وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في البلدة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “إصابة خطيرة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون”.
بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، أن “قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى المكان المستهدف بقصف مسيرة إسرائيلية في بلدة طمون”.
وفي الإطار، نفذ جيش الاحتلال فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 630، منذ وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)

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