استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة 

رام الله: استشهد السبت، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال محاولة اعتقاله بقرية وادي الفارعة، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، بأن “الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي أثناء محاولة اعتقاله” بالقرية الواقعة جنوب طوباس.

وفي بيان مقتضب، أكد نادي الأسير الفلسطيني “استشهاد الأسير المحرر أحمد عوايصة بعد محاصرته وإطلاق النار عليه واعتقاله في وادي الفارعة صباح اليوم”.

وذكر النادي أن عوايصة “أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي بعد أن قضى عامين في سجون الاحتلال”.

عاجل| تغطية صحفية.. نادي الأسير في طوباس: ارتقاء الأسير المحرر أحمد عوايصة بعد محاصرته وإطلاق النار عليه واعتقاله في وادي الفارعة بطوباس، صباح اليوم. pic.twitter.com/NnQVowTyHa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2024

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 742 شخصا، بينما أصيب نحو 6200، واعتقل ما يقارب 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)