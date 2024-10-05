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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة 

5 - أكتوبر - 2024

الشهيد أحمد عوايصة. الصورة من مواقع التواصل

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رام الله: استشهد السبت، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال محاولة اعتقاله بقرية وادي الفارعة، شمالي الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، بأن “الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي أثناء محاولة اعتقاله” بالقرية الواقعة جنوب طوباس.
وفي بيان مقتضب، أكد نادي الأسير الفلسطيني “استشهاد الأسير المحرر أحمد عوايصة بعد محاصرته وإطلاق النار عليه واعتقاله في وادي الفارعة صباح اليوم”.
وذكر النادي أن عوايصة “أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي بعد أن قضى عامين في سجون الاحتلال”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 742 شخصا، بينما أصيب نحو 6200، واعتقل ما يقارب 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)

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