استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال قرب الخليل- (فيديو)

رام الله: استشهد فلسطيني، وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال، الإثنين، في بلدة دورا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 375 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ”ارتقاء مصاب في بلدة دورا نتيجة جراح حرجة في الرأس”.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة دورا جنوب الخليل pic.twitter.com/QrjAXlbJIb — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 29, 2024

وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق عن “إصابتين خطيرتين إحداهما في الصدر والثانية في الرأس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بلدة دورا جنوب الخليل”.

وقال شهود عيان، إن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وشرعت بعمليات تفتيش ومداهمات، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”

وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما رشق شبان القوات بالحجارة.

تغطية صحفية: نقل إصابة برصـ.ـاص قوات الاحـــتـلال في مدينة دورا، قبل قليل. pic.twitter.com/YLVKFS2ZTk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2024

وفجر اليوم، أُعلن عن استشهاد الفلسطيني نعيم حمو (21 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليامون القريبة من جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية العسكرية في المحافظة.

(الأناضول)