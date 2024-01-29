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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال قرب الخليل- (فيديو)

منذ 26 دقيقة

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رام الله: استشهد فلسطيني، وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال، الإثنين، في بلدة دورا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 375 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ”ارتقاء مصاب في بلدة دورا نتيجة جراح حرجة في الرأس”.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق عن “إصابتين خطيرتين إحداهما في الصدر والثانية في الرأس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بلدة دورا جنوب الخليل”.
وقال شهود عيان، إن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وشرعت بعمليات تفتيش ومداهمات، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”
وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما رشق شبان القوات بالحجارة.

وفجر اليوم، أُعلن عن استشهاد الفلسطيني نعيم حمو (21 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليامون القريبة من جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية العسكرية في المحافظة.
(الأناضول)

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