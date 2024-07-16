الضفة الغربية: استشهاد شاب فلسطيني وجيش الاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات واعتقالات- (صور وفيديوهات)

رام الله: استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فلسطيني واعتقل اثنان، خلال اقتحام الجيش مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية طالت مدن أريحا (شرق)، وقلقيلية وطوباس ونابلس (شمال)، وبلدات ومخيمات بعدة محافظات.

وقالت مصادر طبية، إن “الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار بمدينة البيرة”.

وأوضحت المصادر أن الجثمان نقل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

بدورها، قالت إذاعة صوت فلسطين الرسمية إن “الشهيد من قطاع غزة ويسكن في مدينة البيرة”.

وذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الثلاثاء، مدينتي البيرة ورام الله، ودهم منازل ومحال صرافة، وصادر معدات ووثائق.

وبين الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

شهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/VjWOJjMGi2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 16, 2024

بدورها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان: “خلال ساعات الليل، عملت قوات حرس الحدود بالشرطة مع قوات الجيش الإسرائيلي تحت إشراف الشاباك في مدينة البيرة”.

وزعمت الشرطة أن فلسطينيا “ركض نحو القوة وفي يده سكين وطعن أحد أفرادها، وردا على ذلك، رد شرطي آخر بإطلاق النار وقتل المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان غزة”.

وأضافت: “تم نقل شرطي حرس الحدود الجريح لتلقي العلاج في مستشفى”.

كما أصيب فلسطيني واعتقل اثنان، الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها “تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 24 عاما برصاص حي في الركبة”.

وأفادت في بيان، بـ”نقل المصاب إلى المستشفى”.

فيما ذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل مواطنين اثنين خلال اقتحام المخيم قبل انسحابه منه”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وحاصرت منزلا فيه.

وأوضح الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز حوارة العسكري.

وقالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي ـ كتيبة نابلس، إن عناصرها “تتصدى لقوات الاحتلال في محاور القتال في محيط مخيم بلاطة، وتستهدف القوات الخاصة بزخات كثيفة من الرصاص”.

وأضافت في منشور على تلغرام: “قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات”.

تعزيزات عسكرية تقتحم مدينة #نابلس بعد اكتشاف قوة خاصة في مخيم #بلاطة. آليات الاحتلال باتجاه مخيم بلاطة بعد تسلل قوة خاصة للمخيم. قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/FAXjAiui0Z — راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) July 16, 2024

وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية طالت مدن أريحا (شرق)، وقلقيلية وطوباس ونابلس (شمال)، وبلدات ومخيمات بعدة محافظات.

وأوضحت مصادر محلية أن الجيش دهم محال صرافة، ومنازل فلسطينية خلال الاقتحامات.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي طوباس وقلقيلية.

تفحير عبوة بقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس pic.twitter.com/Wp5I0okWSJ — صمود 𓂆 (@SM1975__) July 16, 2024

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 575 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 127 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)