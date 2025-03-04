استشهاد فلسطيني برصاص دبابة إسرائيلية في بيت حانون شمال قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد شاب فلسطيني، الثلاثاء، برصاص دبابة إسرائيلية توغلت بشكل محدود في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن الشاب أحمد عيد عبد العزيز المصري أصيب بطلق ناري قاتل من دبابة إسرائيلية في بيت حانون.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت دبابات إسرائيلية بشكل محدود في شارع المصريين في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأطلقت النار بشكل مكثف على المواطنين.

لحظات من الرعب في المناطق الشمالية من مدينة بيت حانون تحاصرنا لنصف ساعة في المكان

إطلاق النيران لم يتوقف pic.twitter.com/uBn0uDY0Te — حسام شبات (@HossamShabat) March 4, 2025

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى 48 ألفا و835 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)