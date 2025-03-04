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استشهاد فلسطيني برصاص دبابة إسرائيلية في بيت حانون شمال قطاع غزة- (فيديو)

4 - مارس - 2025

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غزة: استشهد شاب فلسطيني، الثلاثاء، برصاص دبابة إسرائيلية توغلت بشكل محدود في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن الشاب أحمد عيد عبد العزيز المصري أصيب بطلق ناري قاتل من دبابة إسرائيلية في بيت حانون.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت دبابات إسرائيلية بشكل محدود في شارع المصريين في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأطلقت النار بشكل مكثف على المواطنين.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى 48 ألفا و835 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)

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