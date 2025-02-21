استشهاد فلسطيني بعد أن صدمت آلية إسرائيلية سيارته في طولكرم- (فيديو)

طولكرم: استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية سيارته، مساء الخميس، في مدينة طولكرم، فيما يواصل الجيش عمليته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 32 يوما.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر الجمعة “استشهاد المواطن أحمد رياض أحمد عواد، متأثرا بجروحه الخطيرة، إثر صدم آلية عسكرية لمركبته بمدينة طولكرم”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

لحظة صدم آلية لجيش الاحتلال مركبة مدنية عند مدخل مخيم طولكرم، ما أدى لإصابة مديرة مدرسة “سامي القبج” وزوجها. pic.twitter.com/DH5BNuoicV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025



وكانت المركبة العسكرية الإسرائيلية “تسير بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس، قبل أن تصدم بقوة سيارة يقودها المواطن الفلسطيني وبرفقته زوجته، في شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم”، وفق المصدر ذاته.

ولم تتحدث الوكالة الفلسطينية حتى الساعة (6:30 ت.غ) عن الوضع الصحي لزوجة عواد.

استشهاد الأستاذ احمد عواد من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والذي ارتقى بعد إصابته برفقة زوجته بحادث سير متعمد من آلية عسكرية للاحتلال أمام مدخل مخيم طولكرم. pic.twitter.com/4MFPY4E0hD — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 21, 2025



ولليوم 32 يستمر الجيش الإسرائيلي في عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 26، بينما بدأ قبل 13 يوما عدوانا على مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وذكر شهود عيان، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية لمخيم جنين مصحوبة بجرافات ومولدات كهرباء، كما واصلت الآليات الإسرائيلية عمليات شق طرقات داخل المخيم، ما أدى إلى تدمير منازل فلسطينية.

وفي مخيم طولكرم، بدأت جرافات إسرائيلية منذ الثلاثاء، عملية هدم منازل فلسطينية لشق طرقات وسط المخيم.

تغطية صحفية | المركبة التي صدمها الاحتلال على شارع نابلس في طولكرم، ما أدى لإصابة فلسطيني وزوجته بحالة متوسطة. pic.twitter.com/G09jIWFg4y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025

(الأناضول)