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استشهاد فلسطيني بعد أن صدمت آلية إسرائيلية سيارته في طولكرم- (فيديو)

21 - فبراير - 2025

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طولكرم: استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية سيارته، مساء الخميس، في مدينة طولكرم، فيما يواصل الجيش عمليته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 32 يوما.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر الجمعة “استشهاد المواطن أحمد رياض أحمد عواد، متأثرا بجروحه الخطيرة، إثر صدم آلية عسكرية لمركبته بمدينة طولكرم”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.


وكانت المركبة العسكرية الإسرائيلية “تسير بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس، قبل أن تصدم بقوة سيارة يقودها المواطن الفلسطيني وبرفقته زوجته، في شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم”، وفق المصدر ذاته.
ولم تتحدث الوكالة الفلسطينية حتى الساعة (6:30 ت.غ) عن الوضع الصحي لزوجة عواد.


ولليوم 32 يستمر الجيش الإسرائيلي في عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 26، بينما بدأ قبل 13 يوما عدوانا على مخيم نور شمس شرقي طولكرم.
وذكر شهود عيان، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية لمخيم جنين مصحوبة بجرافات ومولدات كهرباء، كما واصلت الآليات الإسرائيلية عمليات شق طرقات داخل المخيم، ما أدى إلى تدمير منازل فلسطينية.
وفي مخيم طولكرم، بدأت جرافات إسرائيلية منذ الثلاثاء، عملية هدم منازل فلسطينية لشق طرقات وسط المخيم.

(الأناضول)

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