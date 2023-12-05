استشهاد فلسطيني ثان خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا- (فيديوهات)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، استشهاد فلسطيني ثانٍ في مخيم قلنديا، إثر اقتحام جديد للجيش الإسرائيلي للمخيم الواقع بين مدينتي رام الله والقدس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاما) في قلنديا القدس”.

وأفادت مصادر محلية بأن “مناصرة ضابط في جهاز الضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية”.

وأمس الاثنين، أفادت الصحة الفلسطينية بـ”استشهاد الشاب علي إبراهيم علقم (32 عاما) برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا”، على خلفية اقتحام إسرائيلي للمخيم، أمس، أسفر عن سقوط 22 مصابا.

وكانت مصادر محلية أوضحت أمس، أن علقم أيضا “ضابط في جهاز الضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية”.

"إسعاف يا عالم"

سيدة تصرخ وتطلب مركبة إسعاف بعد إصابة أحد الشبان بجراح خطيرة خلال اقتحام مخيم #قلنديا . pic.twitter.com/5w243wLrCN — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 5, 2023

الاحتلال يعتقل أحد الشبان من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة pic.twitter.com/VAYjXsf3gD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 5, 2023

وفي السياق، كشفت الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، عن “إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية، إحداها حرجة للغاية”، بحسب البيان ذاته.

ووفق شهود عيان، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة ودهمت عددا من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

(الأناضول)