استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بدرس غرب رام الله

رام الله: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “مواجهات اندلعت في قرية بدرس عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان”.

وحسب “وفا” “استشهد الشاب جبريل عوض، وأصيب آخر بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى مركز نعلين للطوارئ، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله”.

كما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات، في بلدة نعلين غرب رام الله، حيث داهمت عشرات المنازل، واعتقلت ما لا يقل عن 8 فلسطينيين، حيث ما زالت قوات الاحتلال في البلدة.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وحسب “وفا”: “اقتحم الجيش المخيم وأطلق الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقت الأعيرة النارية عليها”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المخيم بأعداد كبيرة من الجنود، وتمركزت في منطقة جبل النصر، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع”.

وأشارت إلى أن المواجهات ما زالت تدور في المخيم.

وفي سياق متصل، أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، فجر الخميس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت”.

وأسفرت المواجهات عن “إصابة خطيرة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة فلسطينيين آخرين في الأطراف السفلية، نقلوا إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم”، وفق “وفا”.

وأضافت الوكالة أن “قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في المخيم، إضافة إلى عدد آخر من عمال غزة المقيمين في مقر جمعية الفنيق الخيرية، لم تعرف هويتهم”.

وفجر الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية من المدخل الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز، بحسب “وفا”.

(الأناضول)