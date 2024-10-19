استشهاد فلسطيني دهسه جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

رام الله:استشهد شاب فلسطيني، مساء السبت، متأثرا بجراحه بعدما دهسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بسيارة جيب عسكرية في بلدة عنبتا، شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، أن “الشاب كريم عماد مزيد، استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعدما دهسته جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة”.

وأضافت أن “آليات الاحتلال اقتحمت عنبتا من حاجز عِناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية”.

وقبيل إعلان استشهاده، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “نقلت إلى المستشفى شابا أصيب بالرأس وحالته خطيرة جداً بالرأس جراء دهسه بجيب عسكري (إسرائيلي) في عنبتا قرب طولكرم”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس إلى 759 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بما في ذلك اقتحام المناطق الفلسطينية، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما خلفت حرب الإبادة أكثر من 142 ألف شهيد وجريح في غزة، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)