استشهاد فلسطيني في الضفة يرفع العدد إلى 91- (صورة)

رام الله: استشهد فلسطيني سادس في الضفة الغربية، الأحد، مما يرفع عدد الشهداء إلى 91 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان: “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة الاتصال مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مخيم العروب”.

وفي وقت سابق الأحد، قال شهود عيان إن “الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطيني على مدخل مخيم العروب للاجئين شمالي مدينة الخليل”.

وأفادوا بأن الشخص المستهدف أُصيب بشكل مباشر، دون أن يذكروا أسباب استهدافه.

استشهاد الشاب قتادة سلامة غنيمات من بلدة صوريف برصاص الاحتلال على مدخل مخيم العروب في مدينة الخليل . pic.twitter.com/HhMnThIoht — AL-Tamimi🇵🇸🇲🇦🌹💐 (@ATamimi7) October 22, 2023

وكانت الصحة الفلسطينية أفادت، الأحد، بـ”ارتقاء 5 شهداء فجر وصباح اليوم، في جنين وطوباس ونابلس”.

(الأناضول)