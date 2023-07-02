استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

جنين: استشهد الشاب الفلسطيني سميح أبو الوفا، وأصيب شاب آخر بجروح حرجة، ليلة الأحد/ الإثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل وسط مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل أحد المنازل في وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، واستشهاد الشاب أبو الوفا، وإصابة آخر بجروح حرجة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور.

وبحسب ما ورد، تشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، من بينها “الأباتشي” وطائرات الاستطلاع.