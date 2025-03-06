سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني في قصف جوي إسرائيلي على شرق غزة

6 - مارس - 2025

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غزة: استشهد فلسطيني  وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الطيران الإسرائيلي تجمعا للمواطنين شرق حي الشجاعية، شرق قطاع غزة ، وفق ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا).

بدوره ، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن “طائرات مسيرة “كواد كابتر” وآليات الاحتلال أطلقت النار صوب منازل الأهالي بالقرب من مدرسة القادسية غرب رفح”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة  اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة  استقبلت ستة  “شهداء” جرى انتشالهم وسبع  إصابات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع  “العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و446 شهيدا و 111 ألفا و852 مصابا منذ السابع أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

(وكالات)

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