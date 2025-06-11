استشهاد فلسطيني مبتور اليدين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية ـ (صور)

رام الله (الضفة الغربية المحتلة): قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تبلغت “باستشهاد المواطن رايق بشارات (47 عاما) في بلدة طمون”.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته “تمكنت من القضاء على رأس الشبكة الإرهابية في المنطقة الذي كان متورطا في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الأمن الإسرائيلية والمدنيين الاسرائيليين”.

وأضاف أنه قبض على اثنين آخرين خلال العملية العسكرية في طمون.

#صابرون: اغتـ.. ـيال الاسـ.ـير المحـ.ـرر رايق بشارات من بلدة طمون جنوب طوباس. يُذكر أنّه تعرض لمحاولةِ تصفـ..ـية عام 2002م على اثرها ارتقت زوجته وبُترت يداه الاثنتان.

وقضى ما مجموعه 8 أعوام في الأسـ.ـر، حيثُ أُفـ.ـرج عنه عام 2022 بعد اضرابٍ استمر 53 يومٱ، وهو أب لسبعة أبناء. pic.twitter.com/vPVEavJfVN — صابرون (@SabronPS) June 11, 2025

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير إن بشارات “أمضى ما مجموعه أكثر من تسع سنوات داخل سجون الاحتلال، حيث بُترت يداه عام 2002”.

رايق بشارات (47 عاما)، استشهدت زوجته وأصيب نجله، وتعرض للمطاردة والاعتقال آخرها في 2021 خاض خلاله إضرابا عن الطعام لـ53 يوما رفضا لاعتقاله الإداري

وأضافت المؤسستان في بيان مشترك “استشهدت زوجته وأصيب نجله، وتعرض للمطاردة واعتقل عام 2003، وأفرج عنه عام 2011، وأعيد اعتقاله في عام 2019 لمدة شهرين، ولاحقا اعتقل في عام 2021 خاض خلاله إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 53 يوما رفضا لاعتقاله الإداري”.

وجاء في البيان المشترك “أن الاحتلال لم يتوقف يوما عن استهداف الأسرى سواء من تحرروا في صفقات تبادل، أو من أمضوا سنوات وأفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم في غزة والضفة”.

وأضاف البيان “تمثل هذا الاستهداف عبر عمليات الاغتيال، والإعدام، وكذلك عبر عمليات الاعتقال المتكررة؛ فنسبة كبيرة ممن استهدفوا خلال حملات الاعتقال كانوا من الأسرى المحررين الذي أمضوا سنوات في سجون الاحتلال”.

(وكالات)