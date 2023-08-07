استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

رام الله: استشهد فتى فلسطيني، الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي شرقي رام الله، الأربعاء الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: “استشهاد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام في سلواد”.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن حامد استشهد “متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل عدة أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله”.

ونقلت الوكالة عن مدير مجمع “فلسطين الطبي” في رام الله أحمد البيتاوي، أن الفتى “أصيب بجلطة رئوية حادة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن”.

من جانبه، قال رئيس بلدية سلواد رائد حامد إن “حامد استشهد برصاص حارس مستوطنة عوفرا قرب رام الله يوم الأربعاء الماضي، ثم نقل إلى المستشفى حتى أعلن استشهاده”.

وسجلت الأمم المتحدة 581 اعتداء للمستوطنين بالضفة منذ مطلع 2023 وحتى 24 يوليو/ تموز الماضي، وفي 149 منها وقعت إصابات بين الفلسطينيين، في حين أسفر 432 اعتداء عن أضرار في ممتلكاتهم.

(الأناضول)