استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

رام الله: استشهد فلسطيني، الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) متأثرا بإصابته برصاصة في الرقبة أطلقها عليه جيش الاحتلال قبل أيام بطولكرم”.

وبوفاة حسان يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 58 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر محلية، بأن “قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت أن “دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم”.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ولليوم العاشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(الأناضول)