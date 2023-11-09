استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم والخليل يرفع الحصيلة في الضفة إلى 165

“القدس العربي”: أعلنت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا، اليوم الخميس، استشهاد المواطن محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما) من بيت فجار، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس.

وبحسب وكالة وفا الرسمية، كان 19 مواطنا أصيبوا أمس الأربعاء بالرصاص الحي إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ.

وكان شاب استشهد مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب أنس ناصر أبو عطوان (25 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، ونقل إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده، بحسب وفا.

وباستشهادهما، يرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 165 شهيدا منذ 7 أكتوبر.