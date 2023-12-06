5 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية.. والحصيلة ترتفع إلى 265 منذ 7 أكتوبر- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد، مساء الأربعاء، فتى فلسطيني وأصيب آخران، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام قرية يعبد جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 265 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الطفل عمر محمود صادق أبو بكر (16عاما) برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال (الإسرائيلي) في يعبد”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الوزارة استشهاد 4 فلسطينيين شمالي الضفة، أحدهم في مخيم بلاطة قرب نابلس، وآخران بمحافظة طوباس، ورابع متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوع في مدينة طولكرم، قبل أن تعلن عن استشهاد الخامس وهو الفتى أبو بكر.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت “3 إصابات بالرصاص الحي في يعبد قرب جنين إلى المستشفى” قبل أن تعلن وزارة الصحة مقتل أحدهم.

تشييع جثمان الشاب “عمر أبو بكر” في مستشفى جنين الحكومي بعد استشهاده برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/3TiITZTsAk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية، وقامت بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.

إطلاق نار وقنابل غاز.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/GIm5mCux2a — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على غزة.

(وكالات)